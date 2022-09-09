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9 сентября, 09:56

Кремль ответил на вопрос о поездке Путина на похороны Елизаветы II

Песков: Личное присутствие Путина на похоронах Елизаветы II не рассматривается

В Кремле не подтвердили возможность поездки президента РФ Владимира Путина на похороны королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября в Шотландии. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отверг такую вероятность.

"Такой вариант не рассматривается. Пока не объявлено, какая будет протокольная практика. Будет ли вообще предусмотрено участие [иностранных делегаций] на похоронах. Это должно быть объявлено королевским двором или властями", — пояснил представитель Кремля.

По его словам, пока не объявлена протокольная процедура похорон Елизаветы II, рано говорить о том, кто будет представлять на траурной церемонии Россию.

О смерти Елизаветы II не объявляли несколько часов

О смерти Елизаветы II не объявляли несколько часов

Президент РФ Владимир Путин ранее выразил соболезнования новому королю Великобритании Карлу III в связи с кончиной его матери — Елизаветы II. Похороны королевы пройдут на десятый день после её смерти. Принц Уэльский Чарльз, ставший новым королём Соединённого Королевства, определит окончательный план прощальной церемонии в ближайшие дни.

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Getty Images / Tim Graham

Александр Юнашев

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