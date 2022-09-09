Кремль ответил на вопрос о поездке Путина на похороны Елизаветы II

В Кремле не подтвердили возможность поездки президента РФ Владимира Путина на похороны королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября в Шотландии. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отверг такую вероятность.

"Такой вариант не рассматривается. Пока не объявлено, какая будет протокольная практика. Будет ли вообще предусмотрено участие [иностранных делегаций] на похоронах. Это должно быть объявлено королевским двором или властями", — пояснил представитель Кремля.

По его словам, пока не объявлена протокольная процедура похорон Елизаветы II, рано говорить о том, кто будет представлять на траурной церемонии Россию.