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9 сентября, 09:53

Путин примет участие в голосовании на выборах

Президент России Владимир Путин примет участие в голосовании на выборах. Однако когда и в каком формате это будет происходить, пока не известно. В Кремле об этом сообщат позже, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент, безусловно, планирует принять участие (в голосовании. — Прим. Лайфа) в выборах, мы проинформируем вас, как именно он решит это сделать", — сказал Песков в беседе с журналистами.

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Более 23 тысяч россиян досрочно проголосовали на выборах в 25 регионах

Ранее сообщалось, что на выборах уже проголосовали врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, глава Удмуртии Александр Бречалов и другие политические деятели. Ожидается, что по всей России в голосовании примут участие более 44 миллионов избирателей. Часть из них проголосует онлайн.

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ТАСС / Михаил Метцель

Максим Плетнёв

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