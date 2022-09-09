Президент России Владимир Путин примет участие в голосовании на выборах. Однако когда и в каком формате это будет происходить, пока не известно. В Кремле об этом сообщат позже, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент, безусловно, планирует принять участие (в голосовании. — Прим. Лайфа) в выборах, мы проинформируем вас, как именно он решит это сделать", — сказал Песков в беседе с журналистами.