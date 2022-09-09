Песков: Запад лукавит, говоря об отсутствии санкций на продовольствие из РФ

Запад лукавит, когда говорит о том, что на продовольствие и удобрения из России санкции якобы не распространяются. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы слышали весьма и весьма лукавые заявления представителей США, ряда европейских государств о том, что, дескать, на российское продовольствие, на российские удобрения никакие санкции не распространяются", — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, де-юре это действительно так, однако фактически ситуация обстоит совершенно иным образом.