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9 сентября, 10:07

Песков: Запад лукавит, говоря об отсутствии санкций на продовольствие из РФ

Запад лукавит, когда говорит о том, что на продовольствие и удобрения из России санкции якобы не распространяются. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы слышали весьма и весьма лукавые заявления представителей США, ряда европейских государств о том, что, дескать, на российское продовольствие, на российские удобрения никакие санкции не распространяются", — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, де-юре это действительно так, однако фактически ситуация обстоит совершенно иным образом.

Путин заявил, что Запад "выбросил на помойку" принципы ВТО, введя санкции против России

Путин заявил, что Запад "выбросил на помойку" принципы ВТО, введя санкции против России

Об этом же в ходе пленарного заседания в рамках Восточного экономического форума заявлял президент России Владимир Путин. По его словам, Запад придумал хитрую схему, в которой формально с российских удобрений и продовольствия санкции сняты, однако фактически ограничения продолжают действовать.

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ТАСС / Савостьянов Сергей

Александр Юнашев

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