Пропавшую под Ростовом девочку нашли мёртвой в лесу, за убийство задержан местный житель

В Ростовской области пропавшую на днях школьницу обнаружили мёртвой в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по региону.

Место происшествия. Фото © СУ СК РФ по Ростовской области

По данным ведомства, утром 7 сентября девочка ушла в школу, однако обратно домой не вернулась. Родители сразу забили тревогу и бросились на поиски. Помощь оказывали правоохранители, местные жители, а также волонтёры, объявление о пропаже опубликовал отряд "Лиза алерт". Однако, к сожалению, живой найти школьницу не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили её тело с признаками насильственной смерти в лесополосе на окраине села Прохоровка Красносулинского района. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Подозрение в убийстве пало на местного жителя 1988 года рождения, он уже задержан.