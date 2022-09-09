Пропавшую под Ростовом девочку нашли мёртвой в лесу, за убийство задержан местный житель
Пропавшую в Ростовской области школьницу нашли убитой в лесу, задержан местный житель
Пропавшая девочка. Фото © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт" Ростовской области
В Ростовской области пропавшую на днях школьницу обнаружили мёртвой в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по региону.
Место происшествия. Фото © СУ СК РФ по Ростовской области
По данным ведомства, утром 7 сентября девочка ушла в школу, однако обратно домой не вернулась. Родители сразу забили тревогу и бросились на поиски. Помощь оказывали правоохранители, местные жители, а также волонтёры, объявление о пропаже опубликовал отряд "Лиза алерт". Однако, к сожалению, живой найти школьницу не удалось.
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