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9 сентября, 10:04

Пропавшую под Ростовом девочку нашли мёртвой в лесу, за убийство задержан местный житель

Пропавшую в Ростовской области школьницу нашли убитой в лесу, задержан местный житель

<p>Пропавшая девочка. Фото © VK / <a href="https://vk.com/lizaalert_rostov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Поисковый отряд "Лиза алерт" Ростовской области</a></p>

Пропавшая девочка. Фото © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт" Ростовской области

В Ростовской области пропавшую на днях школьницу обнаружили мёртвой в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по региону.

Место происшествия. Фото © СУ СК РФ по Ростовской области

Место происшествия. Фото © СУ СК РФ по Ростовской области

По данным ведомства, утром 7 сентября девочка ушла в школу, однако обратно домой не вернулась. Родители сразу забили тревогу и бросились на поиски. Помощь оказывали правоохранители, местные жители, а также волонтёры, объявление о пропаже опубликовал отряд "Лиза алерт". Однако, к сожалению, живой найти школьницу не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили её тело с признаками насильственной смерти в лесополосе на окраине села Прохоровка Красносулинского района. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 105 УК РФ. Подозрение в убийстве пало на местного жителя 1988 года рождения, он уже задержан.

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Ранее поиски матери и её маленького ребёнка, приехавших из Башкортостана погостить в Пермь, завершились трагически. Волонтёры не могли напасть на их след в течение шести дней. Как сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой, 45-летняя женщина и её пятилетняя дочь были обнаружены мёртвыми на седьмой день розыска.

Николь Вербер

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