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9 сентября, 10:15

Эрдоган попросит Путина о поставках российских товаров по "зерновому коридору"

Эрдоган решил просить Путина о поставках российского продовольствия по "зерновому коридору"

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен попросить президента РФ Владимира Путина запустить поставки зерна и другого продовольствия из России. Эту тему он пообещал обсудить с российским коллегой в ходе предстоящей встречи в Самарканде.

"Конечно, во время нашей встречи в Самарканде мы попросим [Путина] отправить российские товары через коридор с этими судами. Мы будем особенно просить его начать это", — заявил Эрдоган в интервью телеканалу NTV.

Он подчеркнул, что в случае успешной реализации поставок Турция готова объединить усилия и сформировать определённую систему "самым идеальным образом", чтобы зерно и всё необходимое продовольствие также дошло до бедных африканских стран.

"Я рассчитываю открыто обсудить это [с Путиным], потому что в Африке много стран, которые находятся в трудной ситуации, и нам нужно охватить их и отправить им эти продукты как можно скорее", — заключил Эрдоган.

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Ранее Эрдоган поддержал возмущение Путина из-за оставшейся без украинского зерна Африки. Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара продолжит выступать за то, чтобы поставки продовольствия начались и из России.

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ТАСС / AP / Darko Bandic

Ирина Фальке

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