Песков: Москва будет руководствоваться своими интересами, отвечая на визовые ограничения ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл подробности будущего ответа Москвы на визовые ограничения ЕС для россиян. Так, принимая такое решение, Россия будет руководствоваться своими интересами. При этом подобные меры необязательно должны иметь зеркальный характер, подчеркнул представитель Кремля.

"Нашим интересам будут соответствовать, конечно, контршаги, но не всегда те, которые носят зеркальный характер", — заявил пресс-секретарь.