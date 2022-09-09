Венгрия выступила против потолка цен на российский газ
Венгрия раскритиковала предложение о введении потолка цен на российский газ на встрече министров энергетики стран Евросоюза в Брюсселе. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Ценовой предел — это скрытая энергетическая санкция. Мы дали понять, что по энергетическим санкциям договариваться не хотим", — написал Сийярто в своих социальных сетях.
Ранее власти Финляндии, Швеции и Дании поддержали идею ограничения цен на российский газ на общеевропейском уровне. Страны заявили о своей позиции в письме, которое направили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
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