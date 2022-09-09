Венгрия выступила против потолка цен на российский газ

Венгрия раскритиковала предложение о введении потолка цен на российский газ на встрече министров энергетики стран Евросоюза в Брюсселе. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Ценовой предел — это скрытая энергетическая санкция. Мы дали понять, что по энергетическим санкциям договариваться не хотим", — написал Сийярто в своих социальных сетях.