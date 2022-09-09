Песков рассказал, зачем Путин надел военную куртку на учениях в Приморье

Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему президент России Владимир Путин был в военной куртке на учениях в Приморье.

Журналисты уточняли, не связано ли это со специальной военной операцией или, может, "это было шагом к обретению президентом генеральского звания", однако Песков заявил, что глава государства преследовал совсем другую цель.

"Президент был не в военной форме, он надел действительно куртку военную. А связано это с тем, что было очень холодно и шёл проливной ливень... Нет, единственная преследуемая цель — это защититься от холода и дождя", — сказал Песков журналистам.