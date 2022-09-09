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9 сентября, 10:51

Песков рассказал, зачем Путин надел военную куртку на учениях в Приморье

<p>Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев</p>

Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему президент России Владимир Путин был в военной куртке на учениях в Приморье.

Журналисты уточняли, не связано ли это со специальной военной операцией или, может, "это было шагом к обретению президентом генеральского звания", однако Песков заявил, что глава государства преследовал совсем другую цель.

"Президент был не в военной форме, он надел действительно куртку военную. А связано это с тем, что было очень холодно и шёл проливной ливень... Нет, единственная преследуемая цель — это защититься от холода и дождя", — сказал Песков журналистам.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым понаблюдал за учениями "Восток-2022". Всего к выполнению учебно-боевых задач привлечено более 50 тысяч военнослужащих, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники.

Александр Юнашев

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