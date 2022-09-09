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9 сентября, 10:30

"Волонтёры Победы" взяли шефство над мемориалом Саур-Могила в ДНР

<p>Обложка © Фото предоставлено Лайфу</p>

Обложка © Фото предоставлено Лайфу

Всероссийское общественное движение "Волонтёры Победы", присутствовавшее на открытии мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР, обязалось поддерживать его чистоту, а также заниматься организацией памятных мероприятий. Среди волонтёров организации была Анастасия Литвинова — внучка Петра Литвинова, который лично участвовал в штурме этой высоты. Девушка поделилась своими мысли о происходящем.

"Для меня лично огромная честь и гордость сегодня участвовать в открытии мемориального комплекса. Это дань уважения подвигам моего дедушки. Получилось так, что мы вновь отстаиваем историческую справедливость, восстанавливаем памятники от разрушений нацистов киевского режима", подчеркнула она.

Также волонтёры организации раздали всем участникам мероприятия георгиевские ленточки, которые многие дончане были вынуждены прятать последние восемь лет. Теперь, по словам одного из участников церемонии, у жителей Донбасса есть силы для недопущения возрождения нацизма.

На открытии мемориала Саур-Могила строителям и волонтёрам вручили премию Putin Team

На открытии мемориала Саур-Могила строителям и волонтёрам вручили премию Putin Team

Ранее Лайф писал, что на барельефе Саур-Могилы изобразили героя России Ольгу Качуру, известную под позывным Корса. Первый замруководителя АП РФ Сергей Кириенко заявил, что сам мемориал отражает связь поколений.

Матвей Шандрыголов
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