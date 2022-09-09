"Волонтёры Победы" взяли шефство над мемориалом Саур-Могила в ДНР

Всероссийское общественное движение "Волонтёры Победы", присутствовавшее на открытии мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР, обязалось поддерживать его чистоту, а также заниматься организацией памятных мероприятий. Среди волонтёров организации была Анастасия Литвинова — внучка Петра Литвинова, который лично участвовал в штурме этой высоты. Девушка поделилась своими мысли о происходящем.

"Для меня лично огромная честь и гордость сегодня участвовать в открытии мемориального комплекса. Это дань уважения подвигам моего дедушки. Получилось так, что мы вновь отстаиваем историческую справедливость, восстанавливаем памятники от разрушений нацистов киевского режима", — подчеркнула она.

Также волонтёры организации раздали всем участникам мероприятия георгиевские ленточки, которые многие дончане были вынуждены прятать последние восемь лет. Теперь, по словам одного из участников церемонии, у жителей Донбасса есть силы для недопущения возрождения нацизма.