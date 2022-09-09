В Бундестаге объяснили, почему Украина не сможет победить Россию

Украина не сможет одержать победу над Россией, потому что для этого Западу придётся втянуться в ядерную войну с РФ. Таким мнением поделился в интервью с газетой Der Spiegel депутат Бундестага от Левой партии Грегор Гизи.

"В военном отношении Россию невозможно победить. Если только мы не устроим третью мировую войну. Но мы не можем себе этого позволить", — заявил немецкий политик.

Депутат также добавил, что не понимает, почему Берлин отказался от переговоров с Москвой. По его словам, Украина при любом раскладе не сможет победить, а Российскую армию западное сообщество очень недооценивает.