Песков анонсировал выверенный ответ на "рейдерские" захваты российских активов на Западе

России интересны те, кто готов вкладывать финансы в страну, вместе с тем Москва будет совершать выверенные ответные шаги, реагируя на "незаконное, преступное, рейдерское отношение" к бизнесу государства со стороны недружественных стран. Об этом на пресс-конференции заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Всё будет разумно, всё это будет тщательно выверено. Мы заинтересованы в тех, кто будет инвестировать в нашу страну, как любая нормальная страна", — отметил представитель Кремля.