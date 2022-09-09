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9 сентября, 10:18

Песков анонсировал выверенный ответ на "рейдерские" захваты российских активов на Западе

России интересны те, кто готов вкладывать финансы в страну, вместе с тем Москва будет совершать выверенные ответные шаги, реагируя на "незаконное, преступное, рейдерское отношение" к бизнесу государства со стороны недружественных стран. Об этом на пресс-конференции заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Всё будет разумно, всё это будет тщательно выверено. Мы заинтересованы в тех, кто будет инвестировать в нашу страну, как любая нормальная страна", — отметил представитель Кремля.

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Ранее Песков заявил, что Запад лукавит, когда говорит о том, что на продовольствие и удобрения из России санкции якобы не распространяются. По словам представителя Кремля, де-юре это действительно так, однако фактически ситуация обстоит совершенно иным образом.

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ТАСС / Алеев Егор

Александр Юнашев

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