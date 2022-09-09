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9 сентября, 10:29

Пятикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Костнер получила двойной перелом челюсти

Итальянская фигуристка Каролина Костнер попала в больницу с двойным переломом челюсти после падения. Об этом 35-летняя спортсменка сообщила в своих соцсетях.

"Двойной перелом челюсти, пять швов и сильная головная боль. Пришлось пройти через бессонные и мучительные ночи. Впрочем, несмотря ни на что, я обещаю, что скоро поправлюсь", написала Костнер.

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Итальянка является пятикратной чемпионкой Европы по фигурному катанию. На чемпионатах мира она завоевала шесть медалей, в 2012 году поднявшись на высшую ступень пьедестала. На Олимапиаде-2014 в Сочи Костнер получила бронзовую награду в личном турнире.

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ТАСС / AP / Luca Bruno

Роман Фейгин

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