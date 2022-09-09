Евросоюз введёт строгие ограничения на въезд россиян по туристическим визам

Поездки в Евросоюз из России по туристическим визам будут доступны только журналистам и туристам, посещающим страны по семейным и гуманитарным обстоятельствам. Об этом рассказала еврокомиссар по внутренним делам ЕС Ильва Юханссон.

"Больше нет оснований доверять русским. Россияне не могут быть туристами на территории Евросоюза, это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским", — заявила она.

Юханссон подчеркнула, что 9 сентября Европейский совет собирается принять её предложение "полностью заморозить туристические визы для россиян".