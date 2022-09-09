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9 сентября, 10:54

Евросоюз введёт строгие ограничения на въезд россиян по туристическим визам

Поездки в Евросоюз из России по туристическим визам будут доступны только журналистам и туристам, посещающим страны по семейным и гуманитарным обстоятельствам. Об этом рассказала еврокомиссар по внутренним делам ЕС Ильва Юханссон.

"Больше нет оснований доверять русским. Россияне не могут быть туристами на территории Евросоюза, это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским", — заявила она.

Юханссон подчеркнула, что 9 сентября Европейский совет собирается принять её предложение "полностью заморозить туристические визы для россиян".

Власти Латвии приняли решение об ограничении въезда для россиян с "шенгенами"

Власти Латвии приняли решение об ограничении въезда для россиян с "шенгенами"

Ранее Совет ЕС утвердил полную приостановку упрощённого визового режима с РФ с 12 сентября. В документе уточняется, что на россиян будут распространяться общие правила визового кодекса. О едином соглашении по ограничению въезда для граждан РФ также сообщили Литва, Латвия и Эстония — исключения касаются водителей грузовиков, дипломатов и тех, кто пересекает границу по гуманитарным и семейным причинам.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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