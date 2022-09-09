В Харьковской области объявлена экстренная эвакуация населения из-за обстрелов ВСУ

Власти Харьковской области продолжают эвакуацию граждан с подконтрольных РФ территорий из-за ударов Вооружённых сил Украины по жилым районам. Из Купянского района люди отправляются в Россию и Луганскую Народную Республику (ЛНР).

"Обстановка в Купянском районе сейчас достаточно сложная и неоднозначная. Наши войска удерживают позиции, город находится в достаточно безопасном состоянии. Мы сейчас пытаемся максимально эвакуировать граждан для того, чтобы обеспечить безопасность жителей", — рассказал глава администрации района Максим Губин в эфире "Россия 24".

Власти организуют процесс транспортировки граждан, предоставляя автобусы, на которых харьковчане уезжают в Сватово (ЛНР), другие районы Луганской Народной Республики и на территорию России.