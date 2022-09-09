В НОМ сообщили о выявлении информационной кампании против проходящих в России выборов

В России зафиксированы проявления информационной кампании против единого дня голосования, об этом сообщили общественники из "Независимого общественного мониторинга" (НОМ). Так, в Сети были обнаружены призывы к порче и воровству бюллетеней, которые, по словам председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максима Григорьева, связаны с иностранными агентами.

В свою очередь исполнительный директор НОМ Алёна Булгакова рассказала о положении дел на избирательных участках. По её словам, наблюдатели уже получили более тысячи сообщений, большая часть из которых носит чисто информационный характер, однако в трёх регионах всё же было зафиксировано распространение фейков. Так, в Алтайском крае был запущен фейк о "вбросе", который не подтвердился, а один из сахалинских телеграм-каналов опубликовал ложную информацию об урне без пломбы. Также в Тамбовской области был выявлен факт незаконной агитации.

Имеются и немногочисленные организационные недочёты. Так, в Барнауле члены избирательной комиссии запрещали наблюдателю проводить съёмку, а в одном из УИК Сахалинской области оказались не прошиты книги избирателей. В целом, уточнили общественники, ни одно нарушение или попытка дискредитации ЕДГ не останутся без фиксации.