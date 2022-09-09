В НОМ сообщили о выявлении информационной кампании против проходящих в России выборов
Специалисты НОМ обнаружили призывы к порче бюллетеней единого дня голосования
В России зафиксированы проявления информационной кампании против единого дня голосования, об этом сообщили общественники из "Независимого общественного мониторинга" (НОМ). Так, в Сети были обнаружены призывы к порче и воровству бюллетеней, которые, по словам председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максима Григорьева, связаны с иностранными агентами.
В свою очередь исполнительный директор НОМ Алёна Булгакова рассказала о положении дел на избирательных участках. По её словам, наблюдатели уже получили более тысячи сообщений, большая часть из которых носит чисто информационный характер, однако в трёх регионах всё же было зафиксировано распространение фейков. Так, в Алтайском крае был запущен фейк о "вбросе", который не подтвердился, а один из сахалинских телеграм-каналов опубликовал ложную информацию об урне без пломбы. Также в Тамбовской области был выявлен факт незаконной агитации.
Имеются и немногочисленные организационные недочёты. Так, в Барнауле члены избирательной комиссии запрещали наблюдателю проводить съёмку, а в одном из УИК Сахалинской области оказались не прошиты книги избирателей. В целом, уточнили общественники, ни одно нарушение или попытка дискредитации ЕДГ не останутся без фиксации.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин планирует отдать свой голос на выборах, однако, как уточнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, формат участия лидера пока неизвестен.
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