Блогер Хованский исключён из списка экстремистов и террористов

Блогера Юрия Хованского исключили из перечня физических лиц, причастных к экстремизму или терроризму, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Теперь ему вновь разрешено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.