Блогер Хованский исключён из списка экстремистов и террористов
Блогер Юрий Хованский. Фото © VK / Юрий Хованский
Блогера Юрия Хованского исключили из перечня физических лиц, причастных к экстремизму или терроризму, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Теперь ему вновь разрешено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
"Такой запрос подавался. Исключён из реестра, действительно так", — подтвердил Лайфу адвокат блогера Александр Передрук.
Лайф напоминает, что Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня 2021 года. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она была посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержала призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Блогер извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. 29 декабря Хованского выпустили из СИЗО. Петербургский суд заменил ему арест на запрет определённых действий до 8 января, а затем продлил эту меру пресечения. В июле этого года второй Западный окружной военный суд прекратил уголовное дело в отношении блогера Юрия Хованского, которого обвиняли в публичном оправдании терроризма.