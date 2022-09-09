Войска России пытаются выбить ВСУ из пригородов Балаклеи, идут ожесточённые бои
Глава Харьковской области рассказал о попытках выбить ВСУ из пригородов Балаклеи
Союзные силы Армии России и Народной милиции Л/ДНР пытаются выбить украинских военных из пригородов Балаклеи Харьковской области. Об этом рассказал глава администрации региона Виталий Ганчев.
"Сложная гуманитарная обстановка... Там предпринимаются попытки выбить украинские силы, но там ожесточённые бои и наши войска сдерживают на подступах", — объяснил руководитель администрации области в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Лайф сообщал, что Вооружённые силы России отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо. По словам Ганчева, этот населённый пункт Харьковской области остаётся под контролем российских военных. Тем не менее накануне вечером в Харьковскую область начали перебрасывать резервные соединения Вооружённых сил России. Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию вокруг Балаклеи.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ