Войска России пытаются выбить ВСУ из пригородов Балаклеи, идут ожесточённые бои

Союзные силы Армии России и Народной милиции Л/ДНР пытаются выбить украинских военных из пригородов Балаклеи Харьковской области. Об этом рассказал глава администрации региона Виталий Ганчев.

"Сложная гуманитарная обстановка... Там предпринимаются попытки выбить украинские силы, но там ожесточённые бои и наши войска сдерживают на подступах", — объяснил руководитель администрации области в эфире телеканала "Россия 24".