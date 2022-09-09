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9 сентября, 13:21

Чемпионка Капранова проголосовала на выборах и призвала россиян последовать её примеру

<p>Заслуженный мастер спорта России Ольга Капранова обратилась к россиянам с призывом принять участие в выборах этого года. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/oprf_official/14386" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ОП РФ / Общественная палата РФ</a></p>

Заслуженный мастер спорта России Ольга Капранова обратилась к россиянам с призывом принять участие в выборах этого года. Обложка © Telegram / ОП РФ / Общественная палата РФ

Член Общественного совета при Министерстве спорта РФ, многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта России Ольга Капранова обратилась к россиянам с призывом принять участие в выборах этого года. Видео с её речью опубликовано в телеграм-канале ОП.

Заслуженный мастер спорта России Ольга Капранова обратилась к россиянам с призывом принять участие в выборах этого года. Видео © Telegram / ОП РФ / Общественная палата РФ

По словам Капрановой, её утро началось с голосования онлайн. Она подчеркнула, что гражданская позиция каждого россиянина очень важна. Гимнастка также отметила, что её спортивные коллеги тоже внимательно относятся к этой процедуре.

"У нас потрясающая молодёжь, студенты и старшеклассники, которые также неравнодушны к этому событию, поэтому активно участвуют в жизни избирательных процессов", — заявила Капранова.

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Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин планирует отдать свой голос на выборах, однако, как уточнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, формат участия лидера пока не известен.

Анатолий Симоненко

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