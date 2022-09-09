Чемпионка Капранова проголосовала на выборах и призвала россиян последовать её примеру
Заслуженный мастер спорта России Ольга Капранова обратилась к россиянам с призывом принять участие в выборах этого года. Обложка © Telegram / ОП РФ / Общественная палата РФ
Член Общественного совета при Министерстве спорта РФ, многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта России Ольга Капранова обратилась к россиянам с призывом принять участие в выборах этого года. Видео с её речью опубликовано в телеграм-канале ОП.
Заслуженный мастер спорта России Ольга Капранова обратилась к россиянам с призывом принять участие в выборах этого года. Видео © Telegram / ОП РФ / Общественная палата РФ
По словам Капрановой, её утро началось с голосования онлайн. Она подчеркнула, что гражданская позиция каждого россиянина очень важна. Гимнастка также отметила, что её спортивные коллеги тоже внимательно относятся к этой процедуре.
"У нас потрясающая молодёжь, студенты и старшеклассники, которые также неравнодушны к этому событию, поэтому активно участвуют в жизни избирательных процессов", — заявила Капранова.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин планирует отдать свой голос на выборах, однако, как уточнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, формат участия лидера пока не известен.