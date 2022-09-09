"Шанс есть у всех": Карпин прокомментировал желание Мелкадзе выступать за сборную Грузии
Карпин: Если Мелкадзе сменит спортивное гражданство, то будет играть за Грузию
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин спокойно отреагировал на желание нападающего "Сочи" Георгия Мелкадзе сменить спортивное гражданство. Об этом сообщает "Чемпионат".
Ранее Мелкадзе говорил, что задумывается о переходе в сборную Грузии. Перед сентябрьским сбором Карпин не вызвал форварда в национальную команду.
"Шанс выступать за сборную России есть у всех. Если он поменяет спортивное гражданство, то будет играть за Грузию. Будет ли это потерей? Без комментариев", — сказал Карпин.
Ранее Лайф сообщал, что 24 сентября сборная России проведёт товарищеский матч против команды Киргизии, а в ноябре сыграет с Ираном. Обе встречи пройдут на выезде. До конца года сборная России сыграет ещё один матч, однако пока детали встречи прорабатываются.
РФС