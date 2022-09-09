"Шанс есть у всех": Карпин прокомментировал желание Мелкадзе выступать за сборную Грузии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин спокойно отреагировал на желание нападающего "Сочи" Георгия Мелкадзе сменить спортивное гражданство. Об этом сообщает "Чемпионат".

Ранее Мелкадзе говорил, что задумывается о переходе в сборную Грузии. Перед сентябрьским сбором Карпин не вызвал форварда в национальную команду.

"Шанс выступать за сборную России есть у всех. Если он поменяет спортивное гражданство, то будет играть за Грузию. Будет ли это потерей? Без комментариев", — сказал Карпин.