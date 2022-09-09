В пяти регионах России стартовало дистанционное электронное голосование

В пяти регионах России началось дистанционное электронное голосование (ДЭГ), в котором уже приняли участие 37% желающих. Как сообщили в Минцифры, на 08:00 по мск ДЭГ открылось в Курской, Новгородской, Псковской и Ярославской областях, а в 09:00 — в Калининградской.