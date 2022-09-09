В пяти регионах России стартовало дистанционное электронное голосование
В пяти регионах России началось дистанционное электронное голосование (ДЭГ), в котором уже приняли участие 37% желающих. Как сообщили в Минцифры, на 08:00 по мск ДЭГ открылось в Курской, Новгородской, Псковской и Ярославской областях, а в 09:00 — в Калининградской.
К 14:00 по столичному времени в электронном голосовании в указанных субъектах приняли участие 33, 38, 59, 55 и 44% соответственно. Всего для голосования через портал ДЭГ зарегистрировано 110,6 тысячи избирателей из семи регионов РФ. В Калужской и Томской областях электронное голосование стартует 10 сентября.
Ранее Лайф писал, что губернатор Новгородской области Андрей Никитин отдал свой голос на выборах главы региона. Для выполнения гражданского долга политик выбрал один из участков в Боровичах. А на досрочных выборах губернатора Владимирской области проголосовал врио главы региона Александр Авдеев. Президент России Владимир Путин тоже планирует отдать свой голос на выборах, но выбранный им формат пока не известен.
ТАСС / Михаил Терещенко