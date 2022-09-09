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9 сентября, 13:14

В пяти регионах России стартовало дистанционное электронное голосование

В пяти регионах России началось дистанционное электронное голосование (ДЭГ), в котором уже приняли участие 37% желающих. Как сообщили в Минцифры, на 08:00 по мск ДЭГ открылось в Курской, Новгородской, Псковской и Ярославской областях, а в 09:00 — в Калининградской.

К 14:00 по столичному времени в электронном голосовании в указанных субъектах приняли участие 33, 38, 59, 55 и 44% соответственно. Всего для голосования через портал ДЭГ зарегистрировано 110,6 тысячи избирателей из семи регионов РФ. В Калужской и Томской областях электронное голосование стартует 10 сентября.

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Ранее Лайф писал, что губернатор Новгородской области Андрей Никитин отдал свой голос на выборах главы региона. Для выполнения гражданского долга политик выбрал один из участков в Боровичах. А на досрочных выборах губернатора Владимирской области проголосовал врио главы региона Александр Авдеев. Президент России Владимир Путин тоже планирует отдать свой голос на выборах, но выбранный им формат пока не известен.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Матвей Шандрыголов

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