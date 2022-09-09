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9 сентября, 13:06

Войска России нанесли удар по местам дислокации 127-й и 14-й бригад ВСУ под Харьковом

Российские войска уничтожили более 50 и ранили свыше 120 бойцов ВСУ в районе Харькова. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами высокоточного оружия наземного базирования по пунктам временной дислокации подразделений 127-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады в районе города Харькова ликвидировано более 50 и ранено свыше 120 украинских военнослужащих", сказал он.

ВС России уничтожили украинскую гаубицу М-777 и РСЗО HIMARS

ВС России уничтожили украинскую гаубицу М-777 и РСЗО HIMARS

Также Минобороны сообщило, что российские военнослужащие поразили восемь украинских пунктов управления в ДНР, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

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ТАСС / AP / Frank Augstein

Татьяна Миссуми

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