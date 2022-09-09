Войска России нанесли удар по местам дислокации 127-й и 14-й бригад ВСУ под Харьковом

Российские войска уничтожили более 50 и ранили свыше 120 бойцов ВСУ в районе Харькова. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами высокоточного оружия наземного базирования по пунктам временной дислокации подразделений 127-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады в районе города Харькова ликвидировано более 50 и ранено свыше 120 украинских военнослужащих", — сказал он.