Историк рассказал, как Елизавета II вернула реликвию Российской империи

Королева Елизавета II и её муж, герцог Эдинбургский, помогли вернуть в Россию знамя гренадерского полка, увезённое после революции в Британию офицерами царской армии. Об этом рассказал газете "Петербургский дневник" председатель Геральдического совета Георгий Вилинбахов.

В октябре 1994 года британская королева в сопровождении герцога приехала в Санкт-Петербург, это был её единственный визит в Северную столицу. В программу вошли посещение Эрмитажа, Пискарёвского кладбища и банкет на королевской яхте, пришвартованной у Английской набережной. Вилинбахов был в числе организаторов экскурсии для высоких гостей. По его словам, герцог узнал, что в Петербурге хотят создать музей русской гвардии.

"[Герцог Эдинбургский] показал одну реликвию: письмо офицеров лейб-гвардии гренадерского полка, в котором они просили помочь сохранить один из символов старой России — знамя этого полка. "Мы надеемся, что знамя вернётся в Россию, когда будет свергнута власть большевиков", — написали офицеры", — поделился Вилинбахов.

Это знамя вывезли из России во время Гражданской войны: такую реликвию не принято оставлять победителям, а надо увозить с собой. Эмигрировавшие в Англию офицеры берегли его как могли. А в годы Второй мировой войны они решили отдать его на временное хранение родственному подразделению — в гвардейский гренадерский полк британской армии.