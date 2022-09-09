Байден отправится в Великобританию на похороны Елизаветы II
Президент Соединённых Штатов Джо Байден решил посетить Великобританию, чтобы присутствовать на похоронах британской королевы Елизаветы II, передаёт телеканал NBC, ссылаясь на Белый дом.
"Белый дом подтвердил NBC, что президент Джо Байден посетит похороны королевы Елизаветы II", — сообщает телеканал.
Напомним, Елизавета II скончалась в четверг в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз. Он взял имя Карл III и выступил с первым заявлением после смерти матери. Соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II выразили президент РФ Владимир Путин, лидеры США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие политики.
ТАСС / Susan Walsh