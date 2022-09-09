В центре Москвы открыли памятник Иосифу Кобзону
Обложка © ТАСС / Максим Григорьев
В центре Москвы открыли памятник советскому и российскому эстрадному певцу Иосифу Кобзону высотой почти в три метра. Монумент появился у парка "Эрмитаж", где прошло первое сольное выступление музыканта в 1961 году.
Торжественное открытие памятника под звуки государственного гимна России состоялось накануне 85-летия со дня рождения народного артиста. На церемонии присутствовали его вдова Нелли Кобзон и дочь.
Помимо монумента в сквере также появились "пластинки" с песнями артиста, на каждой из которых есть QR-код. Просканировав его, можно послушать в смартфоне ту или иную композицию. Всего в сквере 12 таких пластинок.
Решение установить в центре Москвы памятник певцу, педагогу и общественному деятелю в апреле принял мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник отмечал, что правительство намерено выделить грант в размере 45 миллионов рублей на изготовление и установку монумента народному артисту СССР и благоустройство прилегающей территории. Предполагалось, что церемонию открытия проведут 30 августа — в день памяти артиста, однако её перенесли.