В центре Москвы открыли памятник Иосифу Кобзону

В центре Москвы открыли памятник советскому и российскому эстрадному певцу Иосифу Кобзону высотой почти в три метра. Монумент появился у парка "Эрмитаж", где прошло первое сольное выступление музыканта в 1961 году.

Торжественное открытие памятника под звуки государственного гимна России состоялось накануне 85-летия со дня рождения народного артиста. На церемонии присутствовали его вдова Нелли Кобзон и дочь.

Помимо монумента в сквере также появились "пластинки" с песнями артиста, на каждой из которых есть QR-код. Просканировав его, можно послушать в смартфоне ту или иную композицию. Всего в сквере 12 таких пластинок.