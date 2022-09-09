В Минобороны РФ сообщили об уничтожении более 50 националистов "Кракена" и 93-й мехбригады ВСУ

Министерство обороны РФ сообщает об уничтожении более 50 националистов "Кракена" под Харьковом и 93-й механизированной бригады ВСУ в ДНР. По данным представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, украинская армия также лишилась 16 единиц автомобильной и специальной военной техники.

На днях Лайф писал, что российская авиация и артиллерия за сутки смогли поразить четыре пункта управления, включая штаб нацформирования "Кракен" в Харькове. Кроме того, было уничтожено 57 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах. Ещё поражено три склада боеприпасов в районах населённых пунктов Северск в ДНР, Никольское и Малиновка в Запорожской области.