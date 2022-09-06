Охота на зверей: Где прячутся Величко и Немичев, казнившие на Украине российских пленных За помощь в розыске лидеров полка "Кракен" Сергея Величко и Константина Немичева объявлена награда в один миллион рублей за каждого. Сами они пытаются спастись, постоянно меняя дислокацию. 76054 76054 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © VK / "Разведка"

До сих пор живы и пока хорохорятся двое украинских неонацистов, организовавших 24–26 марта массовые пытки российских солдат на молокоферме в селе Малая Рогань. Речь о лидерах харьковского спецподразделения "Кракен" (входит в нацбатальон "Азов"*): 26-летнем начальнике штаба Константине Немичеве и 28-летнем комбате Сергее Величко. Недавно МВД России признало их наиболее опасными из разыскиваемых преступников. Они обвиняются по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь военнослужащих", за что им грозит смертная казнь. За помощь в их поимке или уничтожении назначена награда.

МВД России признало Немичева и Величко опаснейшими преступниками. © мвд.рф

Пока Немичев с Величко делают вид, что им всё равно.

— Нас с Чили (позывной Величко. — Прим. Лайфа) внесли в список "10 особо опасных разыскиваемых преступников" по версии страны-террориста. Ну что ж, это признание. Работаем дальше. Ни от кого не прячемся. Придите и возьмите! — отреагировал Немичев.

Как выяснил Лайф, это не более чем публичная бравада. На самом деле они знают, что российский спецназ охотится за ними, поэтому скрываются.

Игра в прятки с высокоточными ударами ВКС РФ

Вот что сообщил на допросе экс-командир взвода "Кракена" Дмитрий Сидоренко, сдавшийся нашим войскам в плен под посёлком Белогоровка.

— Немичев и Величко постоянно меняют дислокацию, никогда не остаются со своим подразделением. У них хорошо налажена агентурная сеть, иначе были бы уже ликвидированы. В последнее время им сложнее прятаться, на них начали стучать, то есть сообщать российской стороне, где они находятся, сами харьковчане.

Только в августе кракеновцы базировались в детском саду № 323, бизнес-центре Diamond City, техникуме имени Морозова и деревне Андреевка. И везде их доставали высокоточные удары ВКС РФ. По факту потери банды уже перевалили за полтысячи человек. Но среди погибших Константина Немичева и Сергея Величко нет, очевидно, они находились в другом месте.

Командиры "Кракена" на крыльце техникума № 9. Фото © t.me/НЕМІЧЕВ | NEMICHEV, © "Google Карты"

Пока не попадала в сводки российского Минобороны одна из последних баз "Кракена" — харьковский Технологический лицей № 9. На его крыльце Немичев с Величко награждали своих подчинённых "за заслуги".

Боевики под прицелом

Константин Немичев и Сергей Величко проводят время не только в подразделении.

Свадьба Константина Немичева и Анны Леонович. © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / nemichev.k

Два года назад Константин Немичев женился на Анне Леонович. Сергей Величко был свидетелем. На свадьбе звучала исключительно русская речь, гости пели песни российских исполнителей, певицы МакSим и группы "Каста". Торжество справляли в загородной четырёхзвёздочной гостинице "Баден-Баден". Молодожёнам подарили автомобиль.

Анне Леонович 28 лет. Она родила Немичеву дочку Полину. У пары есть бизнес: два тренажёрных зала под брендом "Спортивный корпус Азов"*. Он — владелец, она — руководитель. Там преподают ножевой бой, бокс и бои без правил. Залы находятся в ДЮШ на улице Блюхера, 27, и в переулке Карбышева, 2.

Анна Леонович прописана в коттедже в Лисичанске, на улице Королёва, 149, её телефон +380959469360. Её супруг зарегистрирован в Харькове, на Стадионном проезде, д. 2, кв. 28, ранее жил с матерью на Московском проспекте, д. 214/2, кв.136.

Константин Немичев с женой Анной Леонович и дочерью Полиной. © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / nemi.ju

Сергею Чили (Величко) с девушками не везёт. По соцсетям видно, что две бывшие пассии комбата (одна из них школьная любовь) вышли замуж за его же близких друзей.

Семья у Величко небольшая: семилетняя сестра и 52-летняя мать Ольга, бывшая начальница участка бурения в фирме "Гидротон". Интересно, что женщина никогда не состояла в браке. Её адреса ул. Боткина, 10 (дом, где прописан сам Чили), и ул. Архитекторов, д. 24, кв. 149. Последнее время мать карателя чаще пользуется номером +380577386107.

Сестра Величко и его мать Ольга. ОК / Ольга Величко

Где бункер "Кракена"

Недавно Сергей Величко в каких-то катакомбах записал видеоролик, где публично осудил пытки, которые сам же и организовал. В его сбивчивой речи читается страх.

Сергей Величко записывает видео где-то в подвале. Видео © t.me/Kotsnews

Константин Немичев регулярно раздаёт интервью. Каждый раз он выходил на видеосвязь, находясь в некоем замкнутом пространстве. Например, именно оттуда он хвалился своими "геройствами".

Похожи на правду сведения, что командиры "Кракена" почти не покидают харьковский бункер. Всего подобных убежищ в городе свыше тысячи, но многие затоплены или пришли в непригодность. На данный момент рассчитанных на хоть сколько-нибудь длительное пребывание бункеров — наперечёт. Лайф нашёл их.

Убежище площадью 225 квадратных метров в Областном центре службы крови на ул. Клочковской, 366.

Бункер А — вход в него находится по координатам 50.059152, 36.283245. Это в шестнадцати километрах западнее Харькова, в полях посёлка Жуковский.

Под станцией метро "Университет" спрятано правительственное укрытие площадью до 500 квадратных метров.

Самое надёжное и сверхсекретное убежище располагается в районе здания управления метрополитеном на улице Рождественской, 29. Площадь — свыше одного квадратного километра, там несколько этажей, есть кабинеты, столовые.









Восхождение нацистов

Биография Константина Немичева и Сергея Величко типична для украинских нацбатов. Друзья с детства, оба бывшие футбольные хулиганы харьковского клуба "Металлист". Летом 2017 года фанатская группировка Kharkov city patriots, где они состояли, зигуя и размахивая нацистской символикой, устроила побоище на киевском стадионе "Олимпийский". В драке участвовал и будущий командир ССО "Азов Харьков"* Анатолий Сидоренко. Из ложи для вип-гостей за этим наблюдал глава МВД Арсен Аваков, взявший боевиков под своё покровительство.

Величко с Немичевым сорвали футбольный матч, устроив массовую драку. YouTube / Football Hub

В 2018-м Константин Немичев занялся политикой. Он баллотировался на выборах в Раду. Впрочем, единственная должность, которую ему удалось получить, — это глава общественного совета при мэрии Харькова.

В свою очередь Сергей Величко сколотил банду рэкетиров, чтобы вымогать деньги у предпринимателей. По данным прокуратуры Украины, их заработок составлял один миллион гривен в месяц. В августе 2021-го Чили поместили в СИЗО. Но с началом российской спецоперации его амнистировали при условии возвращения в батальон "Азов"*. К нему присоединился Константин Немичев. Вместе они создали "Кракен".

Список преступлений "Кракена"

О подразделении Немичева и Величко россияне узнали 27 марта, когда в Сети появились видеоролики, как палачи "Кракена" истязают российских военнопленных на территории Малороганского молочного завода под Харьковом.









С начала СВО и до сих пор неонацисты "Кракена" обстреливают из стрелкового оружия и миномётов личные автомобили граждан, пытающихся покинуть Харьков по гуманитарному коридору в Россию.

17 апреля боевики "Кракена" разломали в Харькове монумент маршалу Георгию Жукову.

Уничтожение бюста маршала Жукова в Харькове. Видео © t.me/НЕМІЧЕВ | NEMICHEV

В конце апреля сотрудники СБУ нашли семь тел гражданских во дворе дома карателя "Кракена" с позывным Конопля. Как оказалось, он убивал простых харьковчан из-за неподчинения и денежных вопросов.

4 мая банда Немичева и Величко устроила террор против собственных граждан в харьковском посёлке Старый Салтов. Всех местных, кто симпатизировал России, хватали и увозили в неизвестном направлении.

В двадцатых числах июля кракеновцы, вооружённые американскими джавелинами и английскими снайперскими винтовками, прикатили на бэтээрах брать дань с Барабашовского рынка. 17 человек получили ранения, были убитые.

Бой за Барабашовский рынок. Фото © Pravda.ru

29 августа кракеновцы уничтожили памятник соратнику российской императрицы Екатерины II Евдокиму Щербинину, благодаря которому Харьков расцвёл и обрёл главные достопримечательности.

Сейчас боевики "Кракена" исполняют роль заградотряда. 18 августа они показательно расстреляли сто украинских военных, бежавших под натиском наших войск из села Уды. А 1 сентября кракеновцы обстреляли 56 бойцов ВСУ, предпринявших попытку отхода после разгрома их мехбригады в деревне Русские Тишки.

* "Азов" — запрещённое в России украинское националистическое вооружённое формирование.

Cлева — Константин Немичев, справа — Сергей Величко. Фото © VK / ๖ۣۣۜI☭★ Разведка и Контрразведка ☭★๖ۣۣۜI Когда поймают Константина Немичева с Сергеем Величко? 0 Скоро их сдадут свои же Их достанет российский спецназ Они успеют бежать на Запад

Авторы Егор Пережогин