ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 марта 2022, 19:00
3429

МО РФ: Жители Харькова заблокированы в городе и находятся в заложниках у националистов

В военном ведомстве отметили, что военные Украины используют мирное население в качестве живого щита и не дают гражданам выехать по гуманитарным коридорам.

Жители Харькова заблокированы в городе украинскими националистами и не могут выехать по гуманитарным коридорам. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Жители города [Харькова] заблокированы неонацистами, находятся в заложниках у боевиков в качестве живого щита, выехать по гуманитарным коридорам не могут, личные автомобили граждан подвергаются обстрелам из стрелкового оружия и миномётов", — отметил он.

МО РФ: Националисты "летучими эскадронами смерти" обстреливают жилые дома в Харькове
МО РФ: Националисты "летучими эскадронами смерти" обстреливают жилые дома в Харькове

Как отметил Мизинцев, мирное население Харькова старается не общаться по телефону и в социальных сетях из-за массовых арестов, которые проводит СБУ.

"По телефону и в социальных сетях люди стараются не общаться, осторожны в высказываниях, так как СБУ проводит массовые аресты гражданских лиц. Только за предположительно хорошее отношение к России людей забирают, и они не возвращаются", — поведал генерал-полковник.

По его словам, на улицу выходят только женщины и пожилые люди. Оставшиеся в городе мужчины, как указал Мизинцев, не покидают домов, так как боятся, что их насильно заберут в батальоны территориальной обороны. Также он подчеркнул, что националисты размещают тяжёлую военную технику в жилых кварталах Харькова и оборудуют огневые точки в домах. Мизинцев уточнил, что боевики руководствуются прямым приказом из Киева использовать любое необходимое им имущество и технику мирного населения, "заходить в квартиры и оборудовать в них огневые точки, а при малейшем недовольстве хозяев расстреливать их на месте".

Ранее в Минобороны РФ сообщили о серьёзных потерях у украинских нацбатальонов на северодонецком направлении. В результате нарушения транспортных коммуникаций российские военные блокировали возможности по восполнению сил противника.

BannerImage

ТАСС / AP / Andrew Marienko

Иван Косицын
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar