МО РФ: Жители Харькова заблокированы в городе и находятся в заложниках у националистов

В военном ведомстве отметили, что военные Украины используют мирное население в качестве живого щита и не дают гражданам выехать по гуманитарным коридорам.

Жители Харькова заблокированы в городе украинскими националистами и не могут выехать по гуманитарным коридорам. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Жители города [Харькова] заблокированы неонацистами, находятся в заложниках у боевиков в качестве живого щита, выехать по гуманитарным коридорам не могут, личные автомобили граждан подвергаются обстрелам из стрелкового оружия и миномётов", — отметил он.

Как отметил Мизинцев, мирное население Харькова старается не общаться по телефону и в социальных сетях из-за массовых арестов, которые проводит СБУ.

"По телефону и в социальных сетях люди стараются не общаться, осторожны в высказываниях, так как СБУ проводит массовые аресты гражданских лиц. Только за предположительно хорошее отношение к России людей забирают, и они не возвращаются", — поведал генерал-полковник.

По его словам, на улицу выходят только женщины и пожилые люди. Оставшиеся в городе мужчины, как указал Мизинцев, не покидают домов, так как боятся, что их насильно заберут в батальоны территориальной обороны. Также он подчеркнул, что националисты размещают тяжёлую военную технику в жилых кварталах Харькова и оборудуют огневые точки в домах. Мизинцев уточнил, что боевики руководствуются прямым приказом из Киева использовать любое необходимое им имущество и технику мирного населения, "заходить в квартиры и оборудовать в них огневые точки, а при малейшем недовольстве хозяев расстреливать их на месте".