ВС РФ 31 марта откроют гуманитарный коридор для эвакуации граждан из Мариуполя в Запорожье

В Минобороны России предложили представителям Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста принять участие в вывозе людей.

Вооружённые силы России с 10:00 31 марта откроют дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье, будет соблюдаться режим тишины. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Вооружённые силы России исключительно в гуманных целях с 10:00 31 марта 2022 года объявляют режим тишины и открывают дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске)", — сообщил он.

Мизинцев также предложил представителям Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста принять участие в эвакуации по данному коридору.