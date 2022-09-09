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9 сентября, 12:34

Министры энергетики стран ЕС устроили дебаты из-за потолка цены на российский газ

Reuters: Министры стран ЕС отказались поддержать введение потолка цены на российский газ

Министры стран – членов Евросоюза не поддержали идею о введении ценового потолка на газ из России. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух дипломатов, вокруг обсуждаемой темы начались дебаты.

"Были большие дебаты об ограничении цен на газ, и Еврокомиссия должна выступить с предложением, которое поможет снизить цены на весь газ, но в то же время не поставит под удар поставки газа в Европу", — заявил один из дипломатов.

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Ранее Лайф писал, что Венгрия выступила против введения ценового потолка на газ из РФ. Так, по словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, Будапешт дал понять, что не поддержит энергетические санкции, коими и являются подобные меры.

Обложка ©

Unsplash.com

Матвей Шандрыголов

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