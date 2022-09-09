Министры энергетики стран ЕС устроили дебаты из-за потолка цены на российский газ

Министры стран – членов Евросоюза не поддержали идею о введении ценового потолка на газ из России. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух дипломатов, вокруг обсуждаемой темы начались дебаты.

"Были большие дебаты об ограничении цен на газ, и Еврокомиссия должна выступить с предложением, которое поможет снизить цены на весь газ, но в то же время не поставит под удар поставки газа в Европу", — заявил один из дипломатов.