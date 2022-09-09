Проект резолюции МАГАТЭ призывает к созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС
Канада и Польша подготовили проект резолюции Международного агентства атомной энергии, в котором говорится о необходимости создать защитную зону вокруг Запорожской АЭС.
Как пишет агентство Reuters, совет управляющих МАГАТЭ осудил действия России на территории электростанции и призывает к их прекращению. По данным журналистов, речь идёт в том числе и о фактическом присутствии российских войск на ЗАЭС.
Напомним, что на днях МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам миссии на ЗАЭС, в котором призвало к прекращению обстрелов, указав на то, что подобные действия могут повлечь риск "ядерного инцидента".
ТАСС / Мальгавко Сергей