НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 сентября, 12:11

Проект резолюции МАГАТЭ призывает к созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС

Канада и Польша подготовили проект резолюции Международного агентства атомной энергии, в котором говорится о необходимости создать защитную зону вокруг Запорожской АЭС.

Как пишет агентство Reuters, совет управляющих МАГАТЭ осудил действия России на территории электростанции и призывает к их прекращению. По данным журналистов, речь идёт в том числе и о фактическом присутствии российских войск на ЗАЭС.

Напомним, что на днях МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам миссии на ЗАЭС, в котором призвало к прекращению обстрелов, указав на то, что подобные действия могут повлечь риск "ядерного инцидента".

"Это несерьёзно": Небензя объяснил, чем чревата "демилитаризация" зоны ЗАЭС

"Это несерьёзно": Небензя объяснил, чем чревата "демилитаризация" зоны ЗАЭС

Обложка ©

ТАСС / Мальгавко Сергей

Максим Плетнёв

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров