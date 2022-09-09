Проект резолюции МАГАТЭ призывает к созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС

Канада и Польша подготовили проект резолюции Международного агентства атомной энергии, в котором говорится о необходимости создать защитную зону вокруг Запорожской АЭС.

Как пишет агентство Reuters, совет управляющих МАГАТЭ осудил действия России на территории электростанции и призывает к их прекращению. По данным журналистов, речь идёт в том числе и о фактическом присутствии российских войск на ЗАЭС.