НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 сентября, 12:10

Илье Яшину продлили арест ещё на два месяца

Басманный суд Москвы продлил арест муниципальному депутату Красносельского района Москвы Илье Яшину*, обвиняемому в распространении фейков об Армии России, ещё на два месяца — до 12 ноября.

"Судом удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Яшина до 12 ноября. В удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании в отношении Яшина меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, отказано", — уточнили в инстанции.

Илье Яшину предъявили обвинение по делу о фейках о ВС России

Илье Яшину предъявили обвинение по делу о фейках о ВС России

Яшину, задержанному 12 июля 2022 года, вменяют распространение фейков о ВС России. Поводом для возбуждения дела и последующего задержания стал видеоролик на платформе YouTube, в котором политик распространял недостоверную информацию о событиях в украинской Буче. Ранее Мосгорсуд отказался изменить ему меру пресечения.

*Включён в реестр СМИ-иноагентов.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров