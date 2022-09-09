Командующий ВВС НАТО не смог долететь до Литвы из-за проблем с самолётом
Самолёт командующего ВВС НАТО развернули в воздухе из-за технической неисправности
Командующий Военно-воздушными силами НАТО Джеймс Хекер не смог провести встречу с литовским коллегой генерал-лейтенантом Вальдемарасом Рупшисом, пишет BNS.
"Самолёт, на котором летел командующий ВВС НАТО, из-за технической неисправности пришлось развернуть", — говорится в сообщении.
Хекер летел в Литву с авиабазы Рамштайн в Германии. В результате он не смог попасть на базу ВВС Литвы в Шяуляе. Что именно случилось с самолётом, не уточняется.
Ранее Лайф писал, что на военно-воздушной базе Рамштайн в Германии прошло совещание, в котором принял участие глава Генштаба США. Так, например, в рамках выступления на пресс-конференции по итогам заседания председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что потери ВСУ в результате специальной военной операции России составили десятки тысяч человек убитыми и ранеными.
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