Командующий ВВС НАТО не смог долететь до Литвы из-за проблем с самолётом

Хекер летел в Литву с авиабазы Рамштайн в Германии. В результате он не смог попасть на базу ВВС Литвы в Шяуляе. Что именно случилось с самолётом, не уточняется.

Ранее Лайф писал, что на военно-воздушной базе Рамштайн в Германии прошло совещание, в котором принял участие глава Генштаба США. Так, например, в рамках выступления на пресс-конференции по итогам заседания председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что потери ВСУ в результате специальной военной операции России составили десятки тысяч человек убитыми и ранеными.