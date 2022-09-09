ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 сентября 2022, 12:28
8290

ВСУ отступили на Николаевско-Криворожском направлении после неудачных атак

Украинские войска на Николаевско-Криворожском направлении отступили после нескольких неудачных атак, сообщил на брифинге о ходе "Операции Z" официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Вооружённые силы Украины на Николаево-Криворожском направлении предприняли несколько неудачных попыток атак, понесли потери и отступили", — уточнил генерал-лейтенант.

По данным МО РФ, всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении ВСУ лишились трёх танков, четырёх боевых машин пехоты и семи других бронированных машин, двух пикапов с крупнокалиберными пулемётами. Также противник потерял более 270 военнослужащих.

Ударная группировка ВСУ отказалась от попыток наступления под Николаевом из-за больших потерь
Ударная группировка ВСУ отказалась от попыток наступления под Николаевом из-за больших потерь

Напомним, 27 августа российские десантники остановили прорыв ВСУ на направлении Николаев – Кривой Рог. В результате было ликвидировано более 20 украинских военнослужащих и пяти единиц техники противника. А 7 сентября украинская армия потеряла два танка, шесть БМП и более 190 военнослужащих на Николаево-Криворожском направлении.

BannerImage

ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar