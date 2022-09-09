ВСУ отступили на Николаевско-Криворожском направлении после неудачных атак

Украинские войска на Николаевско-Криворожском направлении отступили после нескольких неудачных атак, сообщил на брифинге о ходе "Операции Z" официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным МО РФ, всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении ВСУ лишились трёх танков, четырёх боевых машин пехоты и семи других бронированных машин, двух пикапов с крупнокалиберными пулемётами. Также противник потерял более 270 военнослужащих.