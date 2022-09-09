ВС России уничтожили украинскую гаубицу М-777 и РСЗО HIMARS

Вооружённые силы РФ уничтожили американскую РСЗО HIMARS под Харьковом и гаубицу М-777 в районе Запорожья. Об этом сообщил в рамках брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Червоный Донец Харьковской области уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня "HIMARS" производства США. В районе Ровнополья Запорожской области уничтожена американская гаубица М-777", — сказал генерал-лейтенант.