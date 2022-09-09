ВС России уничтожили украинскую гаубицу М-777 и РСЗО HIMARS
Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинской РСЗО HIMARS в Харьковской области
Вооружённые силы РФ уничтожили американскую РСЗО HIMARS под Харьковом и гаубицу М-777 в районе Запорожья. Об этом сообщил в рамках брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Червоный Донец Харьковской области уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня "HIMARS" производства США. В районе Ровнополья Запорожской области уничтожена американская гаубица М-777", — сказал генерал-лейтенант.
Также в результате ударов были уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в Харьковской и Днепропетровской областях, уточнил Конашенков.
Ранее Лайф сообщал, что Вооружённые силы России отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо. По словам главы администрации региона Виталия Ганчева, этот населённый пункт Харьковской области остаётся под контролем российских военных. Тем не менее накануне вечером в Харьковскую область начали перебрасывать резервные соединения Вооружённых сил России, по всей линии соприкосновения продолжаются бои. Минобороны РФ также опубликовало видео переброски российских войск на Харьковское направление.
ТАСС / Валентин Спринчак