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Регион
Опубликовано 9 сентября 2022, 12:37
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ВС России уничтожили украинскую гаубицу М-777 и РСЗО HIMARS

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинской РСЗО HIMARS в Харьковской области

Вооружённые силы РФ уничтожили американскую РСЗО HIMARS под Харьковом и гаубицу М-777 в районе Запорожья. Об этом сообщил в рамках брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Червоный Донец Харьковской области уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня "HIMARS" производства США. В районе Ровнополья Запорожской области уничтожена американская гаубица М-777", — сказал генерал-лейтенант.

Также в результате ударов были уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в Харьковской и Днепропетровской областях, уточнил Конашенков.

Войска России пытаются выбить ВСУ из пригородов Балаклеи, идут ожесточённые бои
Войска России пытаются выбить ВСУ из пригородов Балаклеи, идут ожесточённые бои

Ранее Лайф сообщал, что Вооружённые силы России отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо. По словам главы администрации региона Виталия Ганчева, этот населённый пункт Харьковской области остаётся под контролем российских военных. Тем не менее накануне вечером в Харьковскую область начали перебрасывать резервные соединения Вооружённых сил России, по всей линии соприкосновения продолжаются бои. Минобороны РФ также опубликовало видео переброски российских войск на Харьковское направление.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Ирина Фальке
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