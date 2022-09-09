Российские средства ПВО сбили 18 ракет РСЗО HIMARS и "Ольха" над Херсонской областью

Российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников под Харьковом, в Запорожье и Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Изюм Харьковской области, Старомлиновка, Кирилловка, Славное и Макеевка в Донецкой Народной Республике, а также Сладкая Балка Запорожской области", — сказал он в ходе брифинга.

Также в воздухе удалось ликвидировать 18 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населённых пунктов Новая Каховка и Голая Пристань Херсонской области, а также Каховской ГЭС.