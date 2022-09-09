Российские средства ПВО сбили 18 ракет РСЗО HIMARS и "Ольха" над Херсонской областью
Средства ПВО РФ сбили 6 украинских БПЛА и перехватили 18 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"
Российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников под Харьковом, в Запорожье и Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Изюм Харьковской области, Старомлиновка, Кирилловка, Славное и Макеевка в Донецкой Народной Республике, а также Сладкая Балка Запорожской области", — сказал он в ходе брифинга.
Также в воздухе удалось ликвидировать 18 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населённых пунктов Новая Каховка и Голая Пристань Херсонской области, а также Каховской ГЭС.
Ранее Лайф писал, что Воздушно-космические силы РФ за сутки поразили пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ под Славянском и Краматорском. В результате удара было уничтожено до 120 украинских военнослужащих и 15 единиц бронированной и автомобильной техники.
ТАСС / Минобороны России