Минобороны: Российская армия поразила восемь пунктов управления ВСУ

Российские военнослужащие поразили восемь украинских пунктов управления в ДНР, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки поражено восемь пунктов управления Вооружённых сил Украины в районах населённых пунктов Лебяжье, Червоный Яр, Гусаровка и Лиман в Харьковской области, Марьинка и Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике, Кривой Рог Днепропетровской области, Гуляй Поле Запорожской области", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, в 153 районах поражены 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ.