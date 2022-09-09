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Опубликовано 9 сентября 2022, 12:44

Минобороны: Российская армия поразила восемь пунктов управления ВСУ

Российские военнослужащие поразили восемь украинских пунктов управления в ДНР, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки поражено восемь пунктов управления Вооружённых сил Украины в районах населённых пунктов Лебяжье, Червоный Яр, Гусаровка и Лиман в Харьковской области, Марьинка и Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике, Кривой Рог Днепропетровской области, Гуляй Поле Запорожской области", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, в 153 районах поражены 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ.

ВСУ отступили на Николаевско-Криворожском направлении после неудачных атак
ВСУ отступили на Николаевско-Криворожском направлении после неудачных атак

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении более 50 националистов "Кракена" под Харьковом и 93-й механизированной бригады ВСУ в ДНР. По данным представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, украинская армия также лишилась 16 единиц автомобильной и специальной военной техники.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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