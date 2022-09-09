Клинический психолог объяснила, откуда берутся антипрививочники и ковид-диссиденты

Антимасочники, антипрививочники и ковид-диссиденты поражены страхом, объяснила клинический психолог Юлия Мохова, которая в пандемию CoViD-19 работала в красной зоне госпиталя "Ленэкспо", в беседе с газетой "Петербургский дневник".

По её словам, мозг человека устроен так, что если он не получает распланированную информацию, то посылает сигналы тревоги. Так произошло и в пандемию, когда отсутствовало понимание происходящего, все базовые потребности были уничтожены, плюс шло нагнетание отовсюду. Она пояснила, что психика человека, несмотря на свою мобильность, от долгого воздействия может сломаться, тогда начинается защитная реакция избегания. Человек уходит в себя и отказывается адекватно воспринимать реальность, всё это может перетекать в параноидальные тенденции вроде идей о всемирном заговоре и называния ковида "барановирусом".

"Паники быть не должно. Надо смириться с тем, что это надолго. Что он, скорее всего, перерастёт в сезонное заболевание. Грипп сколько лет с нами, и мы же его не так боимся? Нас не удивляет, что с нами множество инфекционных заболеваний, СПИД, детские инфекции. Поэтому реакция должна быть такой, как на ещё одно заболевание: ну да, ещё одно заболевание. У нас наработана огромная база, есть прививки, есть понимание того, как лечить", — рассказала психолог.

По её словам, неверие в коронавирус заканчивается у дверей красной зоны, когда люди начинают сожалеть, что раньше не верили, и трясутся из страха попасть в реанимацию. Она также призвала россиян вакцинироваться, так как с прививкой шанс погибнуть меньше.