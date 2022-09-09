Столтенберг назвал условие исчезновения Украины как независимого государства

Украина перестанет существовать как независимое государство, если прекратит боевые действия. Такое мнение выразил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Брюсселе.

"Если Россия прекратит боевые действия, то наступит мир, если Украина прекратит, то она перестанет существовать как независимое государство", — заявил Столтенберг.

Напомним, что Столтенберг должен был уйти в отставку через месяц (1 октября), однако ранее лидеры стран альянса приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. На днях Столтенберг признал, что Украину и её западных союзников ожидает "очень трудная зима".