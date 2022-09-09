Мужа застреленной в Новой Москве собачницы проверили на полиграфе
Полиграф не смог доказать причастность экс-полицейского к убийству жены в Новой Москве
Житель Новой Москвы и экс-сотрудник МВД, задержанный по подозрению в убийстве супруги, так и не стал подозреваемым по делу о загадочной смерти жены. По информации телеканала "Россия-1", мужчина прошёл полиграф и остался в статусе свидетеля.
При этом некоторые эксперты отмечают, что бывший полицейский вполне мог знать, как заметать следы. Сам же подозреваемый утверждает, что "видел только силуэт убийцы" и больше ничего не знает. Полиграфолог Игорь Зурба отметил, что человек, проходящий процедуру полиграфа, всегда переживает и нервничает, но больше не из-за причастности к преступлению, а из-за шока от пережитого.
В доме мужчины криминалисты также обнаружили оружие — травматический пистолет, который, по словам специалистов, может вполне быть опасен на короткой дистанции.
Как ранее сообщал Лайф, житель Новой Москвы убил 50-летнюю женщину якобы за то, что она выгуливала собаку без намордника. По словам вдовца, вечером 6 сентября он вышел с женой на прогулку с их псом, когда прохожий якобы сделал им замечание, на что женщина резко отреагировала. После небольшой перепалки супруги взяли питомца на поводок и направились к дому, однако им в спину раздался выстрел — женщина упала замертво. Следователи посчитали, что версия мужа погибшей может оказаться лишь попыткой защитить себя от правосудия, мужчину задержали по подозрению в убийстве.