Подкрепление для союзных сил перебрасывают к Купянску вертолётами

Союзные силы перебрасывают подкрепление к Купянску и Изюму с помощью вертолётов Ми-26. Об этом сообщил в своём телеграм-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, вертушки доставляют в эти районы бронетехнику и личный состав, чтобы подальше "отбросить противника и не допустить дальнейших прорывов".

"Коровы" (те самые вертолёты. — Прим. Лайфа) приземляются практически у линии боевого столкновения. Подготовлено несколько точек приземления", — написал Поддубный.

Ранее Минобороны показало видео переброски российских войск на Харьковское направление. На кадрах виднеется колонна с БТР-82А и грузовики с буксируемыми гаубицами Д-20.