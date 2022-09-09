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9 сентября, 13:02

Подкрепление для союзных сил перебрасывают к Купянску вертолётами

Военкор Поддубный сообщил о переброске подкрепления для союзных сил к Изюму и Купянску

Союзные силы перебрасывают подкрепление к Купянску и Изюму с помощью вертолётов Ми-26. Об этом сообщил в своём телеграм-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, вертушки доставляют в эти районы бронетехнику и личный состав, чтобы подальше "отбросить противника и не допустить дальнейших прорывов".

"Коровы" (те самые вертолёты. — Прим. Лайфа) приземляются практически у линии боевого столкновения. Подготовлено несколько точек приземления", написал Поддубный.

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Ранее Минобороны показало видео переброски российских войск на Харьковское направление. На кадрах виднеется колонна с БТР-82А и грузовики с буксируемыми гаубицами Д-20.

Накануне Лайф сообщал, что Вооружённые силы России отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо. По словам главы администрации региона Виталия Ганчева, этот населённый пункт Харьковской области остаётся под контролем российских военных. Тем не менее накануне вечером в Харьковскую область начали перебрасывать резервные соединения Вооружённых сил России, по всей линии соприкосновения продолжаются бои.

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ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Алексей Берковиц

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