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Регион
Опубликовано 9 сентября 2022, 13:02
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Подкрепление для союзных сил перебрасывают к Купянску вертолётами

Военкор Поддубный сообщил о переброске подкрепления для союзных сил к Изюму и Купянску

Союзные силы перебрасывают подкрепление к Купянску и Изюму с помощью вертолётов Ми-26. Об этом сообщил в своём телеграм-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, вертушки доставляют в эти районы бронетехнику и личный состав, чтобы подальше "отбросить противника и не допустить дальнейших прорывов".

"Коровы" (те самые вертолёты. — Прим. Лайфа) приземляются практически у линии боевого столкновения. Подготовлено несколько точек приземления", написал Поддубный.

Стало известно, за что ВСУ дали дерзкое прозвище российскому вертолёту
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Ранее Минобороны показало видео переброски российских войск на Харьковское направление. На кадрах виднеется колонна с БТР-82А и грузовики с буксируемыми гаубицами Д-20.

Накануне Лайф сообщал, что Вооружённые силы России отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо. По словам главы администрации региона Виталия Ганчева, этот населённый пункт Харьковской области остаётся под контролем российских военных. Тем не менее накануне вечером в Харьковскую область начали перебрасывать резервные соединения Вооружённых сил России, по всей линии соприкосновения продолжаются бои.

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ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Алексей Берковиц
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