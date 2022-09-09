Эрдоган понадеялся получить скидку на газ после разговора с Путиным

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган после разговора с президентом России Владимиром Путиными заявил, что надеется получить скидку при покупке газа. Об этом пишет NTV.

При этом он заверил, что у Турции нет никаких проблем с поставками российских энергоресурсов, поскольку Анкара не была в числе тех, кто ввёл против Москвы санкции. Кроме того, Эрдоган добавил, что к 2023 году государство будет производить собственный природный газ и будет поставлять его жителям намного дешевле.

"Это наша цель. Пока этот текущий резерв не является экспортно-ориентированным. Но я надеюсь, что мы открыли очень большую дверь для Турции", — заявил он.