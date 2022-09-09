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9 сентября, 13:09

Блинкен пообещал, что США не оставят своих европейских союзников "на морозе"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не оставит своих европейских союзников мёрзнуть этой зимой и всеми силами постарается обеспечить нужды ЕС. Так он прокомментировал ситуацию с перебоями в энергопоставках в европейские страны на фоне продолжающегося кризиса вокруг Украины.

"Разумеется, мы не бросим наших друзей на морозе", — сказал Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО в Брюсселе. Трансляцией поделилось агентство Reuters.

Блинкен добавил, что для Запада "цена противостояния агрессии Кремля хоть и является высокой, но бездействие обойдётся ещё дороже". Комментируя пути разрешения украинского конфликта, госсекретарь отметил, что США на данном этапе не видят заинтересованности Москвы в диалоге с Киевом о мирном урегулировании.

Блинкен ехал в Киев 11 часов на поезде, чтобы не лететь над Украиной

Блинкен ехал в Киев 11 часов на поезде, чтобы не лететь над Украиной

Ранее в Белом доме заявили, что РФ якобы использует энергетику как оружие. По словам американских чиновников, сейчас США и ЕС сотрудничают с целью обеспечения достаточных объёмов поставок энергоресурсов в преддверии критически важного зимнего отопительного сезона.

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ТАСС / AP / Genya Savilov

Ирина Фальке

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