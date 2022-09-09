На танки ВС России поставят активную защиту "Арена-М"

Российскую бронетанковую технику усилят комплексом активной защиты "Арена-М". Об этом заявил начальник Главного танкового управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков в интервью газете "Красная звезда".

"В рамках государственной программы вооружения ведутся опытно-конструкторские работы по модернизации существующего парка танков, в том числе и с установкой комплекса активной защиты "Арена-М", значительно повышающего защищённость боевой машины от противотанковых управляемых ракет и ручных противотанковых гранатомётов", — уточнил он.

По его словам, такую защиту можно будет установить на любой образец бронетанкового вооружения и техники. Шестаков отметил, что в комплекс "Арена" входит многофункциональная радиолокационная станция, которая обнаруживает цели. Для прицельного поражения снарядов применяются защитные боеприпасы узконаправленного действия, обладающие высоким быстродействием и размещённые по периметру башни танка в специальных установочных шахтах.