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Опубликовано 9 сентября 2022, 13:15
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На танки ВС России поставят активную защиту "Арена-М"

В Минобороны РФ рассказали, что усилят танки активной защитой "Арена-М"

Российскую бронетанковую технику усилят комплексом активной защиты "Арена-М". Об этом заявил начальник Главного танкового управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков в интервью газете "Красная звезда".

"В рамках государственной программы вооружения ведутся опытно-конструкторские работы по модернизации существующего парка танков, в том числе и с установкой комплекса активной защиты "Арена-М", значительно повышающего защищённость боевой машины от противотанковых управляемых ракет и ручных противотанковых гранатомётов", уточнил он.

По его словам, такую защиту можно будет установить на любой образец бронетанкового вооружения и техники. Шестаков отметил, что в комплекс "Арена" входит многофункциональная радиолокационная станция, которая обнаруживает цели. Для прицельного поражения снарядов применяются защитные боеприпасы узконаправленного действия, обладающие высоким быстродействием и размещённые по периметру башни танка в специальных установочных шахтах.

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Ранее сообщалось, что в России будут созданы два новых автобронетанковых ремонтных завода Минобороны. Распоряжение об этом подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

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ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Татьяна Миссуми
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