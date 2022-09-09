Титул "самого долгоправящего" из живых монархов перешёл к султану Брунея

Султан Брунея Хассанал Болкиах стал самым долгоправящим монархом в мире, ранее этот титул был у Елизаветы II. На втором же месте теперь правящая королева Дании из династии Глюксбургов Маргрете II, пишет Daily Mail .

Новый обладатель важного статуса правит султанатом уже 55 лет, что на 15 лет меньше срока почившей британской монархини. Бруней является абсолютной теократической монархией, то есть Болкиах обладает реальными властными полномочиями, в отличие от королевской семьи Британии. Интересно, что Болкиах был посвящён Елизаветой II в рыцари Её Величества.