Титул "самого долгоправящего" из живых монархов перешёл к султану Брунея
Султан Брунея Хассанал Болкиах. Фото © Getty Images / Leon Neal
Султан Брунея Хассанал Болкиах стал самым долгоправящим монархом в мире, ранее этот титул был у Елизаветы II. На втором же месте теперь правящая королева Дании из династии Глюксбургов Маргрете II, пишет Daily Mail.
Новый обладатель важного статуса правит султанатом уже 55 лет, что на 15 лет меньше срока почившей британской монархини. Бруней является абсолютной теократической монархией, то есть Болкиах обладает реальными властными полномочиями, в отличие от королевской семьи Британии. Интересно, что Болкиах был посвящён Елизаветой II в рыцари Её Величества.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз. Он взял имя Карл III и выступил с первым заявлением после смерти матери. Ранее стала известна дата его коронации.