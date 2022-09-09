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9 сентября, 15:36

Венгрия выступила за отмену антироссийских санкций

Глава МИД Венгрии Сийярто поставил перед комиссарами вопрос о целесообразности санкций против России

Венгрия на встрече руководителей энергетических ведомств стран Европейского союза (ЕС) в Брюсселе подняла вопрос о целесообразности сохранения антироссийских санкций. Об этом сообщил в пятницу глава МИД страны Петер Сийярто.

По словам дипломата, в Будапеште исходят из того, что ограничения против России провалились, а европейская экономика терпит крах.

"Я задал сегодня чёткий вопрос еврокомиссару [по вопросам энергетики Кадри Симпсон. — Прим. Лайфа]: "Как долго Европейский союз намерен продолжать политику санкций?" Я ожидал получить такой же чёткий ответ, но, конечно, я его не получил", — приводит слова Сийярто ТАСС.

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Ранее стало известно, что Венгрия также раскритиковала предложение о введении потолка цен на российский газ на встрече министров энергетики стран Евросоюза в Брюсселе. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на днях заявил, что санкции, введённые против России, вызвали такую инфляцию и нехватку энергии в странах ЕС, что кризис может поставить "на колени" всю Европу.

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ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Марина Калегина

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