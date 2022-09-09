Венгрия выступила за отмену антироссийских санкций

Венгрия на встрече руководителей энергетических ведомств стран Европейского союза (ЕС) в Брюсселе подняла вопрос о целесообразности сохранения антироссийских санкций. Об этом сообщил в пятницу глава МИД страны Петер Сийярто.

По словам дипломата, в Будапеште исходят из того, что ограничения против России провалились, а европейская экономика терпит крах.