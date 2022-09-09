Венгрия выступила за отмену антироссийских санкций
Глава МИД Венгрии Сийярто поставил перед комиссарами вопрос о целесообразности санкций против России
Венгрия на встрече руководителей энергетических ведомств стран Европейского союза (ЕС) в Брюсселе подняла вопрос о целесообразности сохранения антироссийских санкций. Об этом сообщил в пятницу глава МИД страны Петер Сийярто.
По словам дипломата, в Будапеште исходят из того, что ограничения против России провалились, а европейская экономика терпит крах.
"Я задал сегодня чёткий вопрос еврокомиссару [по вопросам энергетики Кадри Симпсон. — Прим. Лайфа]: "Как долго Европейский союз намерен продолжать политику санкций?" Я ожидал получить такой же чёткий ответ, но, конечно, я его не получил", — приводит слова Сийярто ТАСС.
Ранее стало известно, что Венгрия также раскритиковала предложение о введении потолка цен на российский газ на встрече министров энергетики стран Евросоюза в Брюсселе. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на днях заявил, что санкции, введённые против России, вызвали такую инфляцию и нехватку энергии в странах ЕС, что кризис может поставить "на колени" всю Европу.
ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK