Пять стран ЕС выступили против ценового потолка на газ

Пять стран Евросоюза выступили против введения общего ограничения цен на газ либо высказали нейтральное мнение. Ещё три страны "сомневаются, но склонны согласиться, если это получится реализовать", сообщил министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани в рамках экстренной встречи министров энергетики стран ЕС.

"15 стран высказались ясно за общее ограничение цен, это важное большинство, поэтому мы поручили Еврокомиссии в ближайшее время подготовить предложение. Три страны предпочли бы потолок цен только для российского газа. Пять стран выступают против или нейтральны по этому вопросу", — приводит его слова агентство Ansa.