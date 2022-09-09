Бывший футболист "Рубина" Кварацхелия признан лучшим игроком чемпионата Италии в августе
Грузинский полузащитник "Наполи" Хвица Кварацхелия признан лучшим футболистом чемпионата Италии в августе. Об этом сообщается на сайте Серии А.
В голосовании Кварацхелия опередил аргентинских нападающих Пауло Дибалу и Лаутаро Мартинеса, выступающих за "Рому" и "Интер" соответственно, голландского полузащитника "Аталанты" Тёна Копмейнерса и сербского форварда "Ювентуса" Душана Влаховича.
В августе 21-летний грузинский хавбек в четырёх матчах чемпионата Италии забил три гола и сделал одну результативную передачу. На этой неделе он дебютировал в Лиге чемпионов, отдав голевой пас в матче против "Ливерпуля" (4:1).
Напомним, Кварацхелия с 2019 года выступал за казанский "Рубин". Всего за это время он провёл 73 матча в различных турнирах, забил девять мячей и отдал 18 голевых передач. В конце марта он приостановил действие контракта с казанцами и перешёл в батумское "Динамо", а в июле перебрался в "Наполи".
ФК "Наполи"