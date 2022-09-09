Бывший футболист "Рубина" Кварацхелия признан лучшим игроком чемпионата Италии в августе

Грузинский полузащитник "Наполи" Хвица Кварацхелия признан лучшим футболистом чемпионата Италии в августе. Об этом сообщается на сайте Серии А.

В голосовании Кварацхелия опередил аргентинских нападающих Пауло Дибалу и Лаутаро Мартинеса, выступающих за "Рому" и "Интер" соответственно, голландского полузащитника "Аталанты" Тёна Копмейнерса и сербского форварда "Ювентуса" Душана Влаховича.

В августе 21-летний грузинский хавбек в четырёх матчах чемпионата Италии забил три гола и сделал одну результативную передачу. На этой неделе он дебютировал в Лиге чемпионов, отдав голевой пас в матче против "Ливерпуля" (4:1).