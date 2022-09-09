"Кварадона": Как Хвича Кварацхелия уехал из России, чтобы стать звездой в Европе Ещё недавно он был звездой чемпионата России, а теперь впечатляет всю Европу своими яркими выступлениями. 8 сентября, 21:40 Хвича Кварацхелия. Обложка © Getty Images / Ivan Romano

Европейский футбольный сезон постепенно набирает обороты. Позади первый тур группового этапа Лиги чемпионов, где одну из самых громких сенсаций преподнёс итальянский "Наполи". Команда Лучано Спалетти вынесла "Ливерпуль" со счётом 4:1, а одним из героев встречи стал грузин Хвича Кварацхелия. Ещё полгода назад этот полузащитник играл за казанский "Рубин" и мечтал уехать в Европу. Лайф рассказывает, как Кварацхелия моментально стал своим в "Наполи" и впечатляет игрой весь Старый Свет.

Уехал из России из-за угроз семье

Совсем недавно Хвича Кварацхелия был главной звездой "Рубина". Тогда команда Леонида Слуцкого играла в РПЛ, боролась за Еврокубки и надеялась взять медали чемпионата страны. За грузинским полузащитником следили многие клубы Европы, но Кварацхелия продолжал оставаться в "Рубине". Постепенно начинало казаться, что интерес топ-клубов — это не более чем слухи. Но ситуация резко изменилась весной этого года.

Тогда ФИФА на фоне событий на Украине разрешила легионерам просто-напросто уезжать из России и играть за команды из других стран. Кварацхелия для своего будущего выбрал "Динамо" из Батуми. Как стало известно позднее, семье полузащитника, которая живёт в Грузии, поступали угрозы по причине того, что Хвича долгое время не уезжал из России. В итоге переезд в Батуми очень помог карьере талантливого футболиста.

Игрок "Рубина" Хвича Кварацхелия перед матчем чемпионата России по футболу. Фото © ТАСС / Бухарев Олег

"Попал ли Кварацхелия в "Динамо" благодаря моей дружбе с его агентом Мамукой Джугели? Разные обстоятельства сыграли роль. Футболист тоже хотел играть за нас. Не знаю деталей, как к переходу отнёсся Сайманов (генеральный директор "Рубина". — Прим. Лайфа), всё решали через агента. Наш клуб в полном объёме обеспечивает его зарплату", — рассказал президент "Динамо" из Батуми Арчил Беридзе.

В итоге Кварацхелия транзитом через Батуми переехал из Казани в Неаполь, где стал игроком местного "Наполи". Известно об этом было ещё весной, и тогда казалось, что грузинский полузащитник займёт место на скамейке запасных и будет бороться за попадание в основной состав. Однако в жизни всё сложилось для футболиста куда более интересно.

Кварацхелию уже сравнивают с Марадоной

Не думали мы и не гадали, а Хвича Кварацхелия стал главной звездой "Наполи" на старте нового сезона. И это при том, что в команде есть такие игроки, как Виктор Осимхен, Ирвинг Лосано, Танги Ндомбеле. Тем не менее лидер и самый обсуждаемый сейчас игрок — именно Хвича Кварацхелия. И пока итальянцы учатся правильно произносить его фамилию, в России не устают восхищаться футболистом сборной Грузии.

Только вдумайтесь: в начале сезона Хвича Кварацхелия отправил четыре гола в ворота соперников в чемпионате Италии. К тому же успел отдать ещё одну голевую передачу. И это вкупе с целым набором иных полезных действий, которые поражают публику. Итальянские СМИ так и вовсе начали награждать Кварацхелию очень серьёзными авансами и сравнениями, о которых можно только мечтать.

Фото © Getty Images / Giuseppe Maffia / NurPhoto

"Он представил себя в стиле Марадоны с двумя шедеврами: выдающийся удар правой ногой, великолепный дриблинг и гол левой. Плюс десятки обработанных мячей на лету, подборов, плотных ударов, передач, отыгрышей, спринтов, чтобы в одиночку накрутить половину состава "Монцы" с постоянным преследованием Марлона и Биринделли", — говорилось в публикации издания Il Mattino после матча, в котором Кварацхелия оформил дубль.

Кто-то, дабы не ошибиться в фамилии Кварацхелии, уже начал просто говорить Кварадона. Дескать, и так всё понятно. В итоге грузинский полузащитник стал игроком месяца в Италии, причём по версии ассоциации футболистов страны. Иными словами, успехи Кварацхелии по достоинству оценили именно его коллеги. Чем не повод для гордости.

Разрывают Кварацхелию не только в чемпионате Италии, но и в первом же матче в Лиге чемпионов. Соперником "Наполи" стал "Ливерпуль". Грозные англичане были просто раздавлены на стадионе имени Марадоны — 4:1, а Кварацхелия выдал яркий перформанс. Во-первых, голевая передача. Во-вторых, целый набор ярких финтов, один из которых восхитил пользователей соцсетей.

"Видите, как мы в России подготовили Кварацхелию к европейскому футболу? Если Хвича будет продолжать так играть, то его могут и в "Реал" пригласить. Дай Бог, чтобы у него всё получилось. Думаю, в Италии Кварацхелия добьётся той же величины, что и его соотечественник Каха Каладзе. Горячие болельщики "Наполи" его полюбили и восхищаются его игрой. Называют его Кварадоной? Марадона — единственный и неповторимый. До него Хвиче далеко. Пусть продолжает в том же духе, и посмотрим, что у него получится в будущем", — заявил известный российский тренер Игорь Колыванов.

В любом случае за успехи Кварацхелии нашим болельщикам стоит порадоваться. "Рубин" дал футболисту очень многое, и если бы не упорная работа в казанском клубе, вполне возможно, что сейчас у него не было бы такого яркого перформанса в Италии. Хочется верить, что его успехи не ограничатся одним месяцем.

Фото © Getty Images / Giuseppe Maffia / NurPhoto Станет ли Кварацхелия звездой европейского футбола? 0 Несомненно. Россия подготовила шикарного игрока, которого купит "Реал" Будет играть на высоком уровне, но суперзвездой не станет Кварацхелия — средний игрок, что он вскоре и покажет своими выступлениями Нет. Очень скоро он провалится и будет искать более скромный клуб

Авторы Шамиль Гаджиев