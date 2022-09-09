Ситуацию на Запорожской АЭС признали критической
Глава МАГАТЭ Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал ситуацию в сфере электроснабжения Запорожской АЭС критической и призвал к немедленному прекращению всех обстрелов в районе станции.
"Я настоятельно призываю к немедленному прекращению всех обстрелов во всём районе. Только это обеспечит безопасность и защиту персонала и позволит надолго восстановить электроснабжение Энергодара и станции", — приводит его слова РИА "Новости".
Напомним, что на днях МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам миссии на ЗАЭС. В документе говорится о необходимости установить вокруг станции "зону безопасности". Также агентство призвало прекратить обстрелы ЗАЭС и окрестностей из-за угрозы физической целостности объекта, нарушение которой может повлечь риск "ядерного инцидента". Постпред РФ при ООН Василий Небензя в свою очередь отметил, что идею о так называемой демилитаризации зоны Запорожской АЭС нельзя воспринимать всерьёз, и подчеркнул, что российская сторона только обеспечивает безопасность объекта.
Ранее президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ, заявил, что доверяет отчёту МАГАТЭ, но при этом учитывает, что эта организация работает под давлением США и Европы.
ТАСС / Сергей Мальгавко