Ситуацию на Запорожской АЭС признали критической

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал ситуацию в сфере электроснабжения Запорожской АЭС критической и призвал к немедленному прекращению всех обстрелов в районе станции.

"Я настоятельно призываю к немедленному прекращению всех обстрелов во всём районе. Только это обеспечит безопасность и защиту персонала и позволит надолго восстановить электроснабжение Энергодара и станции", — приводит его слова РИА "Новости".

Напомним, что на днях МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам миссии на ЗАЭС. В документе говорится о необходимости установить вокруг станции "зону безопасности". Также агентство призвало прекратить обстрелы ЗАЭС и окрестностей из-за угрозы физической целостности объекта, нарушение которой может повлечь риск "ядерного инцидента". Постпред РФ при ООН Василий Небензя в свою очередь отметил, что идею о так называемой демилитаризации зоны Запорожской АЭС нельзя воспринимать всерьёз, и подчеркнул, что российская сторона только обеспечивает безопасность объекта.