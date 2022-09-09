Ещё одного россиянина арестовали по обвинению в госизмене
В Москве арестовали россиянина Михаила Баранова по делу о госизмене
Мещанский суд на месяц заключил под стражу гражданина России Михаила Баранова в рамках уголовного дела о государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
"Постановлением Мещанского районного суда Москвы в отношении Баранова Михаила Владимировича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 октября", — уточнили в суде.
Решение, впрочем, не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки. По данным ТАСС, Баранов 1961 года рождения, в настоящее время нигде не работает. О его аресте ходатайствовало УФСБ РФ по Москве и области, фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.
Ранее Лайф писал, что бывшего советника главы "Роскосмоса", журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии по делу о госизмене. Такое решение вынес Мосгорсуд. Приговор стал самым суровым в практике российских судов по этой статье за последние несколько лет.
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