Ещё одного россиянина арестовали по обвинению в госизмене

Мещанский суд на месяц заключил под стражу гражданина России Михаила Баранова в рамках уголовного дела о государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

"Постановлением Мещанского районного суда Москвы в отношении Баранова Михаила Владимировича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 октября", — уточнили в суде.

Решение, впрочем, не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки. По данным ТАСС, Баранов 1961 года рождения, в настоящее время нигде не работает. О его аресте ходатайствовало УФСБ РФ по Москве и области, фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.